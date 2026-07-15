L’Italia sta vivendo la terza ondata di caldo africano, con temperature che raggiungeranno fino a 45 gradi nel weekend. Dopo questo picco, si prevede un calo delle temperature nelle giornate successive. La fase di caldo intenso interessa diverse regioni del paese e durerà ancora alcune ore prima di eventuali variazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia nella morsa della terza ondata di calore. La terza ondata di caldo africano continua a interessare l’Italia e nelle prossime ore raggiungerà il suo momento più intenso. Se al Nord è previsto l’arrivo di temporali anche violenti, le temperature resteranno estremamente elevate, con valori superiori ai 40 gradi in molte aree del Sud e un’afa persistente che coinvolgerà anche il Centro e parte del Settentrione. Per un primo, parziale sollievo dal caldo, bisognerà però attendere ancora qualche giorno. Temperature eccezionali già prima del periodo più caldo dell’estate. Secondo gli esperti, questa estate si sta... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meteo, caldo africano al culmine: fino a 45 gradi nel weekend, poi possibile calo delle temperature

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