Meteo il caldo allenta la presa sul Lazio | da domani temperature in calo

Da mercoledì 22 luglio, le temperature nel Lazio diminuiranno grazie all’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa. Il caldo intenso degli ultimi giorni si attenuerà, rendendo il clima meno afoso. La diminuzione dei valori termici sarà immediata e si protrarrà nei giorni successivi. Nessuna altra variazione significativa è prevista al momento.

Roma, 21 luglio 2026 – Il caldo comincia ad allentare la presa sul Lazio. Da domani, mercoledì 22 luglio, l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa favorirà un calo delle temperature e renderà il clima meno afoso, dopo giorni segnati da valori molto elevati. Non sarà ancora una svolta netta, soprattutto nelle zone interne, ma la colonnina di mercurio dovrebbe perdere alcuni gradi. Le massime previste si attesteranno intorno ai 35 gradi a Roma e Frosinone, mentre Rieti e Viterbo non dovrebbero superare i 32 gradi. Più contenuti i valori lungo la costa: sono attesi circa 32 gradi a Ostia e Civitavecchia, 33 a Terracina e 34 a Latina. Secondo 3Bmeteo, le temperature torneranno progressivamente in linea con le medie del periodo e anche l’afa dovrebbe attenuarsi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 15 maggio 2026

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