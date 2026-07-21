Domani il bollino rosso sarà limitato a sei città, con temperature in calo al Nord. Oggi in tutta Italia sono stati registrati 18 bollini rossi, ma la terza ondata di calore sta iniziando a indebolirsi. Il ministero della Salute segnala un progressivo allentamento della morsa del caldo, che si fa sentire già in alcune zone del Nord. La diminuzione delle temperature si manifesta con valori più contenuti rispetto ai giorni precedenti.

La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua morsa sull’Italia. Se oggi la Penisola ancora boccheggia, con 18 bollini rossi, il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute anticipa un cambio di passo, che già si sta facendo sentire al Nord. Il 22 luglio saranno solo 6 le città alle prese con il caldo estremo, mentre il 23 luglio sono previsti ben 17 bollini verdi tra Nord, Centro e Sud. In particolare, domani i bollini rossi saranno a: Catania, Cagliari, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Bollino verde per otto città del Nord (Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona) più... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il caldo allenta la presa: domani bollino rosso solo in sei città. Temperature già in calo al nord

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Caldo estremo, allenta la morsa: oggi 21 città da bollino rosso, domani restano solo dueOggi 21 città sono state segnalate con il bollino rosso a causa di temperature elevate, mentre domani il numero si ridurrà a due.

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Caldo allenta la morsa al Nord tra grandine e temporali, ancora afa al Centro-Sud: le previsioniDomenica 19. Al Nord: più instabile sul Triveneto, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale. Lunedì 20. Al Nord: meno caldo, qualche temporale. adnkronos.com