Toscana finalmente il caldo molla la presa | temperature in calo Attesi temporali

In Toscana le temperature iniziano a diminuire dopo giorni di caldo intenso. Sono previsti temporali nel territorio, che porteranno un calo dei valori termici. La regione ha registrato un aumento delle temperature che ora si riducono, portando condizioni meteorologiche più fresche. Le previsioni indicano piogge sparse e temporali nel corso della giornata, con un abbassamento delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Firenze, 20 luglio 2026 – Le temperature iniziano finalmente a scendere: la morsa di fuoco che attanaglia la Toscana da diversi giorni si prepara finalmente ad allentare la presa. Dopo afa opprimente e massime che hanno superato le medie del periodo anche di 8 gradi, i modelli meteorologici del consorzio Lamma confermano una svolta attesa da tutti: l’anticiclone africano sta per cedere il passo a correnti più fresche in arrivo dai quadranti settentrionali. https:www.lanazione.itvideometeo-toscana-per-ora-cambia-poco-il-punto-del-lamma-vjdryy01 La giornata di oggi. Nonostante il cambio di rotta sia ormai alle porte, la giornata di oggi, lunedì 20 luglio, si presenta ancora all'insegna della stabilità e del gran caldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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