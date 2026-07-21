Meteo e ora che succede? Possibile pioggia e una certezza | niente più bollini rossi si respira un po’

Oggi si conclude il periodo di bollino rosso per Firenze, in Toscana. Le previsioni indicano un calo delle temperature e l’assenza di piogge significative. La morsa di caldo intenso si sta allentando e non sono previste condizioni di emergenza legate al caldo. La fine dell’allerta si accompagna con un miglioramento delle condizioni climatiche, secondo le fonti ufficiali. Nessun dato segnala piogge o precipitazioni significative nelle prossime ore.

Firenze, 21 luglio 2026 – Che la morsa torrida si stia allentando in Toscana lo confermano i bollettini sulle ondate di calore. Oggi sarà infatti l’ultimo giorno di bollino rosso per Firenze. Da domani finisce l’emergenza, dopo giorni davvero difficili per il capoluogo toscano, con temperature altissime e notti davvero tropicali, con temperature difficilmente mai sotto i 24 gradi anche prima dell’alba. Per il resto, la Toscana è sotto allerta gialla per possibili temporali forti. Nella giornata di martedì 21 luglio infatti potrebbero verificarsi dei rovesci anche di forte intensità. Finiscono i bollini rossi. Oggi sono 18 i bollini rossi sulle 27 città considerate nei Bollettini delle ondate di calore del ministero della Salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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ITA Stasera 20 luglio ci sarà un passaggio della #ISS osservabile da tutta Italia (favorito il nord-est). Appuntamento alle 21:24 circa (ora italiana) meteo e luci del tramonto permettendo. Occhio anche alla #Tiangong (riga gialla). Altro passaggio più favorev x.com

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