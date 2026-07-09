Caldo verso giorni record A Firenze raffica di bollini rossi Pioggia in arrivo | ecco dove

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Firenze sono previsti giorni con bollini rossi a causa delle alte temperature. La città si prepara a un’ondata di caldo record, con le temperature che si avvicinano ai massimi storici. Nel frattempo, è attesa una pioggia che potrebbe portare sollievo, anche se ancora non sono state specificate le zone interessate. La situazione climatica di giugno 2026 è stata la più calda mai registrata in Europa occidentale, con le temperature superficiali del mare ai livelli più alti mai osservati per quel mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 9 luglio 2026 –  Giugno 2026 passa alla storia per le temperature da primato, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese: è il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell' Unione Europea, Copernicus. I dati sono stati diffusi mentre la terza ondata di calore è in corso in diversi Paesi europei (tra cui Francia ed Inghilterra), colpendo anche l'Italia dove il picco, 43 gradi, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it, è previsto lunedì nelle zone interne della Sardegna. I bollini rossi. Nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

caldo verso giorni record a firenze raffica di bollini rossi pioggia in arrivo ecco dove
© Lanazione.it - Caldo, verso giorni record. A Firenze raffica di bollini rossi. Pioggia in arrivo: ecco dove
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nuova ondata di calore subtropicale in Italia: attesi picchi sopra i 40°C e temporali intensi

Video Nuova ondata di calore subtropicale in Italia: attesi picchi sopra i 40°C e temporali intensi

Notizie e thread social correlati

Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto dureràGiovedì si prevede un’ondata di caldo intenso con allerta massima in diverse regioni italiane, segnate da bollini rossi.

Caldo, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, ecco dove e quanto dureràQuattro città italiane sono state classificate con il massimo livello di allerta per le alte temperature, secondo il secondo bollettino dell'anno del...

Temi più discussi: Caldo record fino a mercoledì poi è prevista una tregua, temperature in calo ma nuove ondate a luglio e agosto; ?Caldo record in Europa, oggi il picco a Est: Budapest verso i 40°C, scatta l'allerta in 7 Paesi; Meteo, torna il super caldo, l'anticiclone infiamma l'Italia: cosa succederà nei prossimi giorni; Frantumato ogni record, è il giugno più caldo di sempre: ma attenti ai temporali.

caldo verso giorni recordCaldo, verso giorni record. A Firenze raffica di bollini rossi. Pioggia in arrivo: ecco doveLe previsioni indicano addirittura un ulteriore aumento delle temperature all’inizio della prossima settimana: siamo già oltre la media di 5-7 gradi. E intanto le temperature del mare preoccupano gli ... lanazione.it

caldo verso giorni recordCaldo record in Italia: in arrivo picchi di 43-44°C, non si attenuerà fino al 20 luglioQuesto gran caldo torna a colpire l’Italia e l’Europa intera. Stando agli ultimi aggiornamenti – scrivono su Meteo.it – nei prossimi giorni aumenterà ulteriormente e durerà ancora a lungo. Le notizie ... corrierenazionale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web