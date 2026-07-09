A Firenze sono previsti giorni con bollini rossi a causa delle alte temperature. La città si prepara a un’ondata di caldo record, con le temperature che si avvicinano ai massimi storici. Nel frattempo, è attesa una pioggia che potrebbe portare sollievo, anche se ancora non sono state specificate le zone interessate. La situazione climatica di giugno 2026 è stata la più calda mai registrata in Europa occidentale, con le temperature superficiali del mare ai livelli più alti mai osservati per quel mese.

Firenze, 9 luglio 2026 – Giugno 2026 passa alla storia per le temperature da primato, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese: è il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell' Unione Europea, Copernicus. I dati sono stati diffusi mentre la terza ondata di calore è in corso in diversi Paesi europei (tra cui Francia ed Inghilterra), colpendo anche l'Italia dove il picco, 43 gradi, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it, è previsto lunedì nelle zone interne della Sardegna. I bollini rossi. Nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Caldo, verso giorni record. A Firenze raffica di bollini rossi. Pioggia in arrivo: ecco dove

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Nuova ondata di calore subtropicale in Italia: attesi picchi sopra i 40°C e temporali intensi

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