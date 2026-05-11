Durante la trasmissione televisiva andata in onda ieri, Carmen Russo ha parlato della sua relazione con Enzo Paolo Turchi, durata oltre quarant'anni. Ha commentato che il tradimento non rappresenta una tragedia e ha espresso una certa apertura riguardo a eventuali riavvicinamenti, sottolineando l'importanza di amore, confronto e leggerezza in un rapporto duraturo. La showgirl ha anche riflettuto sulla necessità di mantenere un certo spirito di ironia nel tempo.

Carmen Russo è stata ospite di Francesca Fialdini, ieri 10 maggio, a “Da Noi. A Ruota Libera? ” per parlare anche della sua lunga relazione con Enzo Paolo Turchi: “Non siamo più ragazzi, dopo 44 anni insieme ci vogliono amore, confronto ma anche leggerezza e ironia. Quando ami qualcuno, un po’ di gelosia c’è sempre: temi di perdere ciò che hai e quindi resti vigile. Io osservo, anche se vedo poco perché lui è molto furbo”. E ancora sul tradimento: “Non è una tragedia. Non siamo giovanissimi, abbiamo avuto una vita molto intensa di amore e di passione. Arrivati a questo punto, se lui mi torna un po’ più arzillo di prima, perché no? In fondo non succede niente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il tradimento non è una tragedia. Se lui mi torna un po’ più arzillo di prima, perché no? In fondo non succede niente”: Carmen Russo su Enzo Paolo Turchi

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