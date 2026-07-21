Meteo Campania caldo intenso martedì 21 luglio | nubi in aumento da mercoledì
Martedì 21 luglio si registrano temperature tra 38 e 40 gradi con tempo stabile e soleggiato. Da mercoledì, le nubi aumentano nelle zone interne e il cielo si copre. La pressione alta mantiene condizioni di stabilità fino a mercoledì, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Non sono segnalati temporali o precipitazioni significative. La giornata di martedì si caratterizza per il caldo intenso, con temperature elevate su tutta la regione.
Meteo Campania: l’alta pressione garantisce una giornata stabile e soleggiata, con temperature che potranno raggiungere i 38-40 gradi. Tra mercoledì e giovedì atteso un aumento della nuvolosità soprattutto nelle aree interne. Meteo Campania Caldo intenso e cielo in prevalenza sereno in Campania nella giornata di oggi, martedì 21 luglio. Secondo le previsioni aggiornate di 3Bmeteo, l’alta pressione continuerà a interessare la regione, assicurando condizioni stabili e soleggiate su gran parte del territorio. Le temperature resteranno molto elevate, con valori massimi che potranno raggiungere i 38-40 gradi. Nel Beneventano il termometro potrebbe spingersi anche oltre i 40 gradi, mentre lungo le coste le brezze contribuiranno a contenere i picchi termici. 🔗 Leggi su 2anews.it
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