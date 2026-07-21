Meteo Campania caldo intenso martedì 21 luglio | nubi in aumento da mercoledì

Notizia in breve

Martedì 21 luglio si registrano temperature tra 38 e 40 gradi con tempo stabile e soleggiato. Da mercoledì, le nubi aumentano nelle zone interne e il cielo si copre. La pressione alta mantiene condizioni di stabilità fino a mercoledì, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Non sono segnalati temporali o precipitazioni significative. La giornata di martedì si caratterizza per il caldo intenso, con temperature elevate su tutta la regione.