Secondo le previsioni meteo Campania, l’anticiclone africano resta protagonista tra oggi e domani con sole e temperature elevate. Mercoledì prime nubi e deboli piogge su Subappennino e Appennino. Meteo Campania Caldo intenso e tempo stabile in Campania anche nella giornata di oggi, lunedì 20 luglio. Secondo le previsioni di 3BMeteo, l’anticiclone africano continua a dominare sulla regione, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Per oggi, lunedì 20 luglio, un campo di alte pressioni abbraccia la Campania e favorisce una giornata stabile e assolata. Sul litorale settentrionale e meridionale, sulle pianure, sul Subappennino e sull’Appennino sono previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Meteo Campania, caldo intenso fino a martedì: dal 22 luglio possibile cambio di circolazione

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Campania, allerta meteo arancione: scuole chiuse in diversi comuni

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Temi più discussi: Previsioni Meteo Campania dopodomani; Caldo record in Campania: prorogata l'allerta fino a lunedì 20 luglio; Caldo in attenuazione: in Campania il sollievo arriverà dal 21-22 luglio; Ondata di calore in Campania, in arrivo 48 ore di fuoco: allerta della protezione civile.

Meteo Campania, anticiclone e caldo intenso: picchi fino a 38-40°CMeteo Campania, previsioni dal 16 al 18 luglio: anticiclone africano, sole, afa e caldo intenso. Picchi fino a 38-40°C nel Beneventano. 2anews.it

Meteo Campania, sole e caldo intenso: da oggi ondata di calore con picchi fino a 38-40 gradiMeteo Campania, previsioni 13-15 luglio: sole e alta pressione su tutta la regione. Da metà settimana ondata di calore con picchi fino a 38-40 gradi. 2anews.it