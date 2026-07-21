Dopo la finale del Mondiale, il calciatore argentino ha pubblicato un messaggio in cui ha descritto il dolore come immenso. Ha parlato delle lacrime versate alla fine della partita e del senso di delusione per aver perso una possibilità di vittoria. Ha anche menzionato il gol segnato da un avversario, che potrebbe segnare la fine della sua esperienza con la nazionale, in attesa di un annuncio ufficiale.

Il post del calciatore argentino dopo la finale del Mondiale. Le lacrime per una finale sfumata a un passo dal sogno. Il nodo in gola per quel gol di Ferran Torres che, salvo sorprese e in attesa dell’annuncio ufficiale, potrebbe aver chiuso la sua avventura con l’Argentina. Dopo il ko nella finale mondiale di East Rutherford, Leo Messi era rimasto in silenzio, proprio come il resto della squadra. Qualche ora più tardi, però, ha affidato ai social un messaggio carico di emozione, chiuso con un gesto di grande sportività: i complimenti alla Spagna campione del mondo. Un atteggiamento in netto contrasto con quello di alcuni compagni, protagonisti della rissa scoppiata al termine della partita e poi incapaci di rendere omaggio ai vincitori. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Messi rompe il silenzio dopo la finale: «Il dolore è immenso»

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Messi rompe el silencio sobre la foto con Lamine

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