Lionel Messi ha commentato il risultato della finale della Coppa del Mondo, congratulandosi con la Spagna. Dopo la partita, l’icona del calcio è apparsa in lacrime e ha espresso il suo dolore per la sconfitta della nazionale argentina. Nel suo primo messaggio pubblico dopo l’evento, Messi ha rivolto le sue congratulazioni alla squadra spagnola, senza ulteriori commenti sul risultato o sul suo stato emotivo.

2026-07-20 21:28:00 Il web non parla d’altro: Lionel Messi ha usato le parole di addio del suo primo messaggio dalla finale della Coppa del Mondo per congratularsi con la Spagna dopo che La Roja ha detronizzato l’Argentina lasciando l’icona in lacrime. Il gol ai supplementari di Ferran Torres ha messo fine a un incontro tempestoso, con Messi – che potrebbe aver giocato l’ultima partita della sua scintillante carriera internazionale – che piangeva in campo prima di saltare le interviste insieme ai suoi compagni di squadra. “Grazie dal profondo del mio cuore per ogni saluto e messaggio”, ha scritto Messi su Instagram. “Il dolore è immenso e questa ferita richiederà tempo per guarire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lionel Messi rompe il silenzio sull’immenso dolore per il risultato finale della Coppa del Mondo: “Voglio congratularmi con la Spagna”

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