Messi rompe il silenzio | Dolore immenso che faticherà a guarire Complimenti alla Spagna
Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, Lionel Messi ha pubblicato un messaggio su Instagram. Ha scritto che il dolore è immenso e che questa ferita richiederà tempo a guarire. La dichiarazione è arrivata quasi un giorno dopo l’esito della partita. Messi ha anche fatto i complimenti alla squadra avversaria, senza ulteriori commenti pubblici. La comunicazione si limita a esprimere sentimenti personali e non contiene analisi o elogi specifici.
Ci è voluta quasi un'intera giornata dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, ma Lionel Messi ha infine rotto il silenzio con un post Instagram: "Il dolore è immenso e questa ferita impiegherà tempo a guarire. Ma mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi. Le partite che abbiamo ribaltato dando il massimo – momenti che rimarranno per sempre nella nostra memoria – e il sostegno di un intero Paese che, unito al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha riportato ancora una volta nell'elite mondiale"., Il dolore della sconfitta è ancora freschissimo: "È difficile apprezzare appieno il nostro traguardo in questo momento, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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