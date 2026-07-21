Il Mondiale sposta, ma non decide: "Vincerlo aiuta, ma non garantisce il Pallone d'oro. Per conquistarlo, bisogna essere stati il miglior giocatore della stagione, non solo della Coppa del Mondo". La freschissima nota ufficiale di France Football, la rivista che assegna il premio individuale più prestigioso del calcio, mette subito in chiaro le cose. I giocatori della Spagna iridata possono aver guadagnato punti nella scalata verso il trofeo, ma quello che hanno fatto prima avrà altrettanto peso nella votazione. Forse mai come quest'anno, decifrare il nome che verrà svelato il 26 ottobre a Londra (per la prima volta non a Parigi) è un rebus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi, Rodri o... così il Mondiale ha riscritto le gerarchie del Pallone d'oro. VOTA chi lo merita?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REAL MADRD'DE TRANSFER OPERASYONU! Olise ve Haaland Hamlesi Arda Güler'i Nasl Etkileyecek

Notizie e thread social correlati

Mondiali, chi merita il Pallone d’Oro? La lotta più incerta degli ultimi anni: Messi è il favorito, ma Rodri (con altri cinque) lo insidiaLionel Messi è attualmente il favorito per il Pallone d’Oro ai Mondiali, ma è sfiorato da un gruppo di altri cinque candidati, tra cui Rodri.

Leggi anche: Messi, Rodri o Yamal? I nostri pronostici per il Pallone d'Oro

Temi più discussi: Chi vince il Pallone d'Oro quest'anno dopo i Mondiali? Messi, Rodri, Mbappé o Kvaratskhelia: ci sarà una sorpresa?; Perché il Pallone d'Oro dei Mondiali del 2026 è stato assegnato a Rodri e non a Lionel Messi?; Spagna-Argentina: numeri, curiosità e record possibili di una finale già storica; Capitan Rodri avverte la Spagna: L'Argentina è molto più di messi.

Messi, Rodri, Kane, Yamal, Mbappé, Haaland o una sorpresa: chi vince il Pallone d'Oro 2026? Il borsino dopo il Mondiale vinto dalla SpagnaCALCIO, MONDIALE 2026 - Dopo il successo della Spagna contro l'Argentina ai supplementari, una delle domande più ricorrenti è: chi vincerà il Pallone d'Oro? eurosport.it

Messi, Rodri o... così il Mondiale ha riscritto le gerarchie del Pallone d'oro. Vota chi lo merita?Solo due volte negli ultimi 20 anni chi ha vinto la Coppa del Mondo ha poi conquistato anche il prestigioso premio: Messi nel 2022 e Cannavaro nel 2006 ... msn.com