Mondiali chi merita il Pallone d’Oro? La lotta più incerta degli ultimi anni | Messi è il favorito ma Rodri con altri cinque lo insidia

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lionel Messi è attualmente il favorito per il Pallone d’Oro ai Mondiali, ma è sfiorato da un gruppo di altri cinque candidati, tra cui Rodri. Dopo anni in cui il premio era dominato da Messi e Cristiano Ronaldo, con rispettivamente otto e cinque riconoscimenti, quest’anno si registra una lotta più aperta tra diversi giocatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per anni è stato un premio colonizzato da Lionel Messi e da Cristiano Ronaldo (8 per l’argentino, 5 per il portoghese), poi è tornato un premio ambito e alla portata anche di altri. Ma mai come quest’anno il vincitore del pallone d’oro è stato così incerto: dopo la finale dei Mondiali ci sono ben sette potenziali vincitori, per motivi differenti, che puntano al premio vinto da Dembelé nel 2025. E per altri motivi però nessuno lo merita pienamente. I trofei – soprattutto nell’anno in cui si giocano i Mondiali – hanno un peso specifico e un’influenza importante nei voti della giuria, ma c’è un solo giocatore che quest’anno ha vinto sia la Champions League che i Mondiali (i due trofei più importanti): Fabian Ruiz, che però non sembra avere lo “status” da pallone d’oro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali chi merita il pallone d8217oro la lotta pi249 incerta degli ultimi anni messi 232 il favorito ma rodri con altri cinque lo insidia
© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, chi merita il Pallone d’Oro? La lotta più incerta degli ultimi anni: Messi è il favorito, ma Rodri (con altri cinque) lo insidia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mbappé-Dembélé-Olise A chi dare il Pallone d'Oro se la Francia vince il Mondiale

Video Mbappé-Dembélé-Olise ?? A chi dare il Pallone d'Oro se la Francia vince il Mondiale

Notizie e thread social correlati

Clamoroso, Rodri scippa il Pallone d’Oro dei Mondiali 2026 a Messi: tutti i premi della FIFADurante la Coppa del Mondo 2026, la Spagna ha vinto diversi premi individuali, tra cui miglior portiere e miglior giovane.

I numeri da star di Kvaratskhelia: perché il georgiano merita il Pallone d’Oro, ma (forse) non lo vinceràKhvicha Kvaratskhelia ha avuto una stagione di grande rilievo, dimostrando continuità e capacità di incidere nelle partite più importanti.

Temi più discussi: L'eroe mondiale della Spagna Torres: Dio dà a chi lo merita; Blog | Inghilterra-Argentina: per me vale più di una semifinale; Mondiali, da La Russa pro-Argentina a Fratoianni 'spagnolo', per chi tifano i politici; Mondiali 2026, Ferran Torres: Questo gol è di 47 milioni di spagnoli.

mondiali chi merita ilPallone d'Oro, chi è favorito? I potenziali vincitori dopo il Mondiale: da Messi a Mbappé, Yamal e Rodri. Quando si assegnaE adesso chi vincerà il Pallone d'Oro? Per la prima volta dopo tantissimi anni la vittoria del Mondiale potrebbe non essere garanzia di ... msn.com

mondiali chi merita ilChi vince i Mondiali? Kaká e Beckham non sono d'accordo: Entrambe lo meritano, ma...NEW YOK (USA) - Sale l'attesa per la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, in programma domenica (19 luglio) a New York dove nel frattempo sono stati protagonisti Ricardo Kaká e David B ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web