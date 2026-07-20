Lionel Messi è attualmente il favorito per il Pallone d’Oro ai Mondiali, ma è sfiorato da un gruppo di altri cinque candidati, tra cui Rodri. Dopo anni in cui il premio era dominato da Messi e Cristiano Ronaldo, con rispettivamente otto e cinque riconoscimenti, quest’anno si registra una lotta più aperta tra diversi giocatori.

Per anni è stato un premio colonizzato da Lionel Messi e da Cristiano Ronaldo (8 per l’argentino, 5 per il portoghese), poi è tornato un premio ambito e alla portata anche di altri. Ma mai come quest’anno il vincitore del pallone d’oro è stato così incerto: dopo la finale dei Mondiali ci sono ben sette potenziali vincitori, per motivi differenti, che puntano al premio vinto da Dembelé nel 2025. E per altri motivi però nessuno lo merita pienamente. I trofei – soprattutto nell’anno in cui si giocano i Mondiali – hanno un peso specifico e un’influenza importante nei voti della giuria, ma c’è un solo giocatore che quest’anno ha vinto sia la Champions League che i Mondiali (i due trofei più importanti): Fabian Ruiz, che però non sembra avere lo “status” da pallone d’oro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, chi merita il Pallone d’Oro? La lotta più incerta degli ultimi anni: Messi è il favorito, ma Rodri (con altri cinque) lo insidia

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