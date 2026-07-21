Alex Meret ha dichiarato in diretta di essere motivato a continuare con il Napoli, sottolineando che la fiducia dell’ambiente rappresenta lo stimolo principale per proseguire con la squadra nella prossima stagione. Non ha confermato né smentito ufficialmente un suo eventuale trasferimento, ma ha espresso soddisfazione per il supporto ricevuto. Le sue parole sono state interpretate come un segnale di volontà di rimanere, senza ulteriori dettagli sui futuri sviluppi di mercato.

Alex Meret commenta l’ipotesi di una permanenza al Napoli e risponde alle voci di mercato: la fiducia dell’ambiente rappresenta lo stimolo principale per proseguire con gli azzurri nella nuova stagione. Meret e il rinnovo di fiducia: “Sono carico e voglio restare”. Dal ritiro di Dimaro il portiere ha ribadito senza ambiguità il proprio impegno verso il club partenopeo. “ Futuro? Qui mi trovo molto bene e se c’è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. E io questa fiducia la sento, sono carico, voglio far bene come tutti”. Queste le parole di Meret ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. L’estremo difensore non lascia spazi a interpretazioni: la permanenza non è una semplice opzione, ma una scelta consapevole legata direttamente al clima che respira intorno a sé. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Meret, arriva l’annuncio in diretta: “Futuro al Napoli? Vi svelo tutto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis, arriva l’annuncio del sindaco Manfredi: “Cittadinanza onoraria? Vi svelo tutto…”Il sindaco di Napoli ha annunciato in diretta radio che Aurelio De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria della città.

Conte in conferenza, arriva l’annuncio ufficiale sul futuro: “Vi svelo il motivo della mia scelta”Antonio Conte e il presidente del club hanno tenuto una conferenza stampa dopo la partita tra Napoli e Udinese.

Argomenti più discussi: Mondiale 2030 a 64 squadre? Arriva l'annuncio della Conmebol; Milinkovic resta in uscita, il Napoli segue due nomi per sostituirlo: deciso il futuro di Meret; Meret titolare, il vice arriva dalla Serie A: scelta a sorpresa di Allegri fra i pali; Napoli, Meret torna titolare: il progetto di Allegri è intorno a lui, Milinkovic in uscita.

| @CiroTroise a @televomero: Il portiere titolare? Penso che sarà Meret. Allegri ha fatto capire che sarà un titolare e una riserva. Se dovessero arrivare proposte congrue per Milinkovic-Savic, il Napoli le valuterà con grande attenzione. C’è l’Hull City, ma an x.com