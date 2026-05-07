De Laurentiis arriva l’annuncio del sindaco Manfredi | Cittadinanza onoraria? Vi svelo tutto…

Il sindaco di Napoli ha annunciato in diretta radio che Aurelio De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria della città. La decisione è stata approvata dal consiglio comunale e sarà consegnata al presidente della squadra di calcio locale. L’annuncio è arrivato durante una conversazione trasmessa in radio, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulla data di consegna.

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Aurelio De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato la decisione in diretta radiofonica, confermando l’approvazione comunale per il riconoscimento al presidente azzurro. De Laurentiis: cittadinanza onoraria in occasione del centenario. Il sindaco Manfredi ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarà conferita la cittadinanza onoraria al presidente Aurelio De Laurentiis, anche in occasione del centenario”. L’amministrazione comunale ha già assicurato il pieno consenso municipale per questa delibera. Manfredi ha precisato che “la mancanza numerica legale non ha nessun significato politico”, indicando l’assenza di ostacoli procedurali all’approvazione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis, arriva l’annuncio del sindaco Manfredi: “Cittadinanza onoraria? Vi svelo tutto…” Notizie correlate Leggi anche: Manfredi annuncia: De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria, data in arrivo! Leggi anche: Manfredi: «Maradona, possibile sub-commissario. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: tempi maturi» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Inter vince lo scudetto, il nipote di De Laurentiis: Ce lo riprenderemo; Bari a rischio Serie C, Matarrese si scaglia contro i De Laurentiis: Basta con questa agonia; Calciomercato Roma, Manna scala le gerarchie come nuovo ds. I Friedkin vogliono strapparlo a De Laurentiis; Lukaku si offre al Milan: Allegri ci pensa, De Laurentiis fissa il prezzo. Italiano e l’aneddoto su De Laurentiis: Mi dissero arriva il presidente, in spogliatoio si presentò luiVincenzo Italiano si sta preparando ad affrontare la sfida di lunedì sera contro il Napoli, a Riad, per la finale di Supercoppa Italiana. Un appuntamento storico per il Bologna che per la prima volta ... fanpage.it L'Inter vince lo scudetto, il nipote di De Laurentiis: «Ce lo riprenderemo»L'inter vince lo Scudetto 2025/2026. Chivu depaupera Conte e si aggiudica il campionato grazie alla vittoria contro il Parma con i gol di Thuram ... msn.com CITTADINANZA ONORARIA A DE LAURENTIIS MANFREDI RIVELA TUTTO - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell'automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo x.com