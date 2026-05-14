Meret pronto ad andare via | per sostituirlo Conte vuole un francese

Il portiere del Napoli si avvicina a una possibile partenza, mentre l’allenatore sta valutando un nuovo acquisto per quella posizione. Si parla di un possibile sostituto francese, in vista della prossima stagione. La società sta seguendo diverse opzioni, ma nulla è ancora ufficiale. La situazione crea attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, interessati alle mosse che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. La volontà di cambiare il reparto portieri si combina con i rumors sulle trattative di mercato.

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Il Napoli si prepara a vivere un’estate ricca di cambiamenti e tra i temi più caldi c’è anche quello legato alla porta azzurra. Dopo anni da protagonista, Alex Meret potrebbe salutare il club partenopeo al termine della stagione. La dirigenza, infatti, starebbe valutando nuovi profili per aprire un ciclo diverso, soprattutto in vista delle prossime decisioni legate al futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli Il nome nuovo per la porta del Napoli è quello di Jean Butez, portiere francese del Como che nell’ultimo anno e mezzo ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo del classe ’95 piace molto a Conte, che lo considera adatto al suo modo di intendere il calcio. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video POTTING TOMATOES AND MARYGOLD. SUCH A BEAUTIFUL DAY! Sullo stesso argomento Leggi anche: Meret pronto ad andar via: potrebbe chiedere la cessione Napoli, via Meret? C’è il prescelto per sostituirloMeret potrebbe lasciare il Napoli dopo sei stagioni: gli azzurri puntano su Jean Butez, portiere francese classe ’95 indicato da Conte come soluzione... Argomenti più discussi: Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagione; Meret pronto a dire sì, Napoli tradito: cambia maglia in Italia; Meret pronto all’addio: vuole giocare con continuità, il Napoli valuta il sostituto; MERCATO. Meret, Lobotka e Anguissa pronti a lasciare il Napoli: De Laurentiis vuole volti nuovi. Tentativo per #Meret ?? Tutti i dettagli ?? x.com Meret pronto ad andare via: per sostituirlo Conte vuole un franceseIl Napoli si prepara a vivere un’estate ricca di cambiamenti e tra i temi più caldi c’è anche quello legato alla porta azzurra. Dopo anni da protagonista, ... dailynews24.it