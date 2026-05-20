Alfredo Pedullà ha commentato la situazione attuale dell'allenatore del Milan, sottolineando che potrebbe succedere di tutto riguardo al suo ruolo. L'attenzione si concentra anche sul Napoli, che potrebbe entrare in gioco in eventuali cambiamenti. Si parla di un possibile intreccio tra il club milanese e un altro allenatore di rilievo. La vicenda rimane aperta, con vari scenari ancora da definire e nessuna decisione ufficiale annunciata.

Uno dei temi che continua a tenere banco in casa Milan riguarda il futuro di Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, il destino del tecnico toscano potrebbe non essere più legato al club rossonero la prossima stagione. Qualcuno sostiene che in caso di qualificazione in Champions la separazione sarebbe difficile, anche in virtù del rinnovo fino al 2028 che scatterebbe in automatico con il raggiungimento del quarto posto. Altri, invece, ritengono che l'addio prescinda dal ritorno del Diavolo nell'Europa che conta. Nelle ultime settimane sono emerse voci che accostano Allegri al Napoli. Il club partenopeo si prepara a salutare Conte dopo due stagioni ed è alla ricerca di un nuovo padrone per la panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pedullà avverte: “Allegri? Può succedere di tutto. Attenzione al Napoli”, possibile intreccio con Conte

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