Mercato Roma | pronto il rilancio dopo il no per Summerville

Roma 20 luglio 2026 – Il mercato entra nel vivo, il Mondiale si è appena concluso e i club possono cominciare ad accelerare per convincere i loro obiettivi. Tanti dei protagonisti visti proprio nella kermesse di Stati Uniti, Messico e Canada appena conclusa stanno tornando poco alla volta in campo per lavorare con le rispettive squadre e tra loro c'è anche il nuovo obiettivo di mercato della Roma. I giallorossi cercano un nuovo uomo offensivo e lo hanno individuato in Crysencio Summerville, esterno olandese originario del Suriname attualmente in forza al West Ham. L'esterno protagonista con la maglia dei Paesi Bassi è reduce dalla sua migliore stagione in carriera con gli Hammers. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Mercato RomaSvolta Mercato! Subito Rinforzi per Gasperini!

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