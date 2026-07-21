Mercato Napoli l’idea scambio resta viva | sacrificato un titolarissimo di Conte

Guglielmo Vicario al Napoli attraverso uno scambio con il Tottenham: l’operazione che coinvolge anche Vanja Milinkovic-Savic rimane concretamente sul tavolo, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport. Vicario e Milinkovic-Savic: perché lo scambio ha senso. I presupposti esistono e sono solidi. Il Napoli ha in uscita Milinkovic-Savic, che chiede almeno 15 milioni di euro e attrae diverse pretendenti dalla Premier League. Dall’altra sponda, gli azzurri cercano un vice-Meret di qualità. Vicario rappresenta la soluzione ideale: portiere italiano di valore, protagonista al Tottenham, desideroso di tornare nel campionato italiano. L’incrocio tra i due estremi difensori creerebbe equilibrio per entrambi i club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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MERCATO NAPOLI: SCAMBIO CON LA FIORENTINA. INFORTUNIO DE BRUYNE E I PRIMI TRE PARTENTI

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