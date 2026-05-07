Nel mondo del calcio si susseguono rumors riguardo al futuro di Rafael Leao, con alcune indiscrezioni che ipotizzano uno scambio di calciatori tra il Milan e il Manchester United. Intanto, il presidente del club rossonero ha avviato una petizione online che ha già raccolto circa ventimila firme, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile trattativa tra le due società.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' nella giornata di oggi, le strade di Rafael Leao e del Milan si potrebbero terminare al termine della stagione. Tra le squadre interessate all'attaccante portoghese classe 1999 sembrerebbe esserci anche il Manchester United, che può contare su una contropartita molto interessante per convincere il club rossonero. I 'Red Devils' potrebbero offrire al Milan il cartellino di Benjamin Sesko, centravanti sloveno classe 2003, acquistato lo scorso anno dal Lipisa per 76 milioni di euro. Nel frattempo, continua a tenere banco anche la petizione dei tifosi per richiedere le dimissioni dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, che nelle prime 24 ore ha già raccolto più di 20 mila firme.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scambio tra Sesko e Rafa Leao: clamorosa idea mercato Milan. Furlani, 20 mila firme

SCAMBIO TRA SESKO E RAFA LEAO: CLAMOROSA IDEA MERCATO MILAN FURLANI, 20MILA FIRME

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