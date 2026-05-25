Si ipotizza uno scambio tra gli allenatori di Milan e Napoli per la prossima stagione, con uno dei due tecnici pronti a lasciare la propria squadra e a prendere il posto dell’altro. La possibile operazione coinvolge quindi un cambio di panchina tra le due società, senza dettagli sulle tempistiche o sui motivi di questa eventuale decisione. La notizia riguarda esclusivamente le panchine delle due squadre e non coinvolge altri aspetti delle società.

Il futuro delle panchine di Milan e Napoli potrebbe incrociarsi in un clamoroso ribaltone di mercato in vista della prossima stagione sportiva, delineando uno scenario di radicale cambiamento per le due società. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna dal sito internet del Corriere dello Sport, l’addio di Antonio Conte alla compagine azzurra appare ormai definitivo e già scritto, mentre parallelamente si attende solo la formalizzazione della separazione tra Massimiliano Allegri e il club rossonero. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha spinto la dirigenza di via Aldo Rossi a cercare un profilo di forte carisma per... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Clamoroso asse di mercato tra Milan e Napoli: l’ipotesi del super scambio di panchine tra Conte e Allegri

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