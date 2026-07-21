Mercato Milan LIVE | Modri? rinnovo dietro l' angolo Per Karetsas è sfida al BvB

Da pianetamilan.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta trattando il rinnovo di Modri?, con un accordo vicino. Per Karetsas è in corso una sfida con il Borussia Dortmund. La trattativa per il centrocampista è al centro delle discussioni tra le parti. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata. La società rossonera monitora attentamente la situazione. La campagna acquisti prosegue con altri nomi sotto osservazione. Nessuna novità invece sul fronte delle cessioni.

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CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 21 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Acquistati Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, investendo oltre 100 milioni di euro, il Milan - che a giorni siglerà ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modri? - si è momentaneamente fermato. I dirigenti sono consapevoli che al nuovo allenatore, Rúben Amorim, servono almeno 4-5 innesti di qualità per poter far rendere al meglio il Milan con il suo 3-4-2-1 e continuano a seguire vari profili sul mercato internazionale ( Pierre-Emile Højbjerg per il centrocampo, K?nstantinos Karetsas per la trequarti, tanto per citarne un paio), ma prima andrà sfoltito l'organico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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