Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita incontro con Modri? Obiettivo Karetsas

Notizia in breve

Estupiñán potrebbe lasciare il Milan, mentre si svolge un incontro con Modri?. L'obiettivo del club è Karetsas. La sessione di mercato è in corso e si susseguono incontri e trattative. La giornata è dedicata agli aggiornamenti sulle operazioni in corso e sui possibili sviluppi. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma le trattative sono attualmente in fase di definizione. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.