Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita incontro con Modri? Obiettivo Karetsas
Estupiñán potrebbe lasciare il Milan, mentre si svolge un incontro con Modri?. L'obiettivo del club è Karetsas. La sessione di mercato è in corso e si susseguono incontri e trattative. La giornata è dedicata agli aggiornamenti sulle operazioni in corso e sui possibili sviluppi. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma le trattative sono attualmente in fase di definizione. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, sabato 18 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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