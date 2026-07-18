Mercato Milan LIVE | Estupiñán via Modri? resta Obiettivi Inácio Højbjerg e Karetsas

Notizia in breve

Il mercato del Milan prosegue con l'attenzione rivolta alle cessioni e agli acquisti. Estupiñán potrebbe lasciare il club, mentre Modri potrebbe rimanere. Sul fronte entrate, il club sta valutando i profili di Inácio, Højbjerg e Karetsas. La sessione di mercato continua con aggiornamenti su trattative e possibili sviluppi, senza conferme ufficiali al momento. La finestra di mercato rimane aperta e soggetta a variazioni.