Mercato Milan LIVE | Modri? rinnova Estupiñán non parte più? Per Karetsas è sfida al BvB

Il mercato del Milan prosegue con alcune novità: il rinnovo di Modri è stato concluso, mentre si interrompe la trattativa per Estupiñán, che non farà più parte della lista delle possibili acquisizioni. Intanto, per Karetsas si apre una sfida con il Borussia Dortmund. La giornata del 21 luglio 2026 vede aggiornamenti sulle operazioni di mercato del club e sulle strategie future.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 21 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Acquistati Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, investendo oltre 100 milioni di euro, il Milan - che a giorni siglerà ufficialmente il rinnovo del contratto con Luka Modri? - si è momentaneamente fermato. I dirigenti sono consapevoli che al nuovo allenatore, Rúben Amorim, servono almeno 4-5 innesti di qualità per poter far rendere al meglio il Milan con il suo 3-4-2-1 e continuano a seguire vari profili sul mercato internazionale ( Pierre-Emile Højbjerg per il centrocampo, K?nstantinos Karetsas per la trequarti, tanto per citarne un paio), ma prima andrà sfoltito l'organico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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