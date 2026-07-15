L'Inter sta valutando acquisti in extremis, con Spence e Romero come obiettivi principali. Le trattative sono avviate, con contatti e proposte di vendita, ma ancora mancano le risorse finanziarie necessarie. Le operazioni di mercato potrebbero quindi concludersi negli ultimi giorni del trasferimento, a causa delle difficoltà nel coprire i costi dei trasferimenti. La società ha ancora tempo per trovare soluzioni economiche adeguate.

Le idee ci sono, i contatti pure, persino le "offerte a vendere" e le auto-candidature non mancano. Ma i soldi per acquistare? Ci sarebbero in teoria (ma vengono dirottati preferibilmente sulle infrastrutture) e il tetto di spesa imposto sui cartellini dei giocatori è invece troppo basso per poter essere competitivi, in un certo tipo di trattative almeno. E poi c'è la questione ingaggi, il presidente Marotta è stato chiaro: l'Inter di oggi quando tratta un giocatore deve fare i conti anche questo parametro e l'appetibilità ne risente immancabilmente. Quindi, tradotto: nella caccia al post Dumfries, che nel corso delle... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Spence costa molto, Romero troppo: per l'Inter potrebbero essere solo operazioni last minute di fine mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, occhio all’idea Spence: da valutare i tempi dell’affare! I dettagliIl mercato dell’Inter si anima con una proposta per un giocatore di fascia destra.

Inter, Pio Esposito trascina l’Italia e dribbla il mercato: «Calhanoglu? Penso solo al campo. Un onore essere accostato a Toni»Pio Esposito ha dichiarato di concentrarsi esclusivamente sul campo, rifiutando di commentare il mercato.

Argomenti più discussi: Sky - Spence-Romero, ostacolo costi: il Tottenham spara alto per entrambi; Inter su Djed Spence, il Tottenham offre Cristian Romero; Inter su Romero. L'argentino è fuori dai piani del Tottenham ma costa tanto.

L’Inter vorrebbe spendere per Spence tra i 25 e i 30 mln, il Tottenham fa filtrare una valutazione superiore. Romero costa oltre 50 mln e guadagna 6,5 @SkySport x.com

Sky - Spence-Romero, ostacolo costi: il Tottenham spara alto per entrambiL'Inter continua a lavorare per Djed Spence, difensore del Tottenham che sta facendo un buon Mondiale con la Nazionale inglese e le piacerebbe anche arrivare a Cristian Romero, ma secondo Sky Sport l' ... msn.com