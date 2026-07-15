Spence costa molto Romero troppo | per l' Inter potrebbero essere solo operazioni last minute di fine mercato

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta valutando acquisti in extremis, con Spence e Romero come obiettivi principali. Le trattative sono avviate, con contatti e proposte di vendita, ma ancora mancano le risorse finanziarie necessarie. Le operazioni di mercato potrebbero quindi concludersi negli ultimi giorni del trasferimento, a causa delle difficoltà nel coprire i costi dei trasferimenti. La società ha ancora tempo per trovare soluzioni economiche adeguate.

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Le idee ci sono, i contatti pure, persino le "offerte a vendere" e le auto-candidature non mancano. Ma i soldi per acquistare? Ci sarebbero in teoria (ma vengono dirottati preferibilmente sulle infrastrutture) e il tetto di spesa imposto sui cartellini dei giocatori è invece troppo basso per poter essere competitivi, in un certo tipo di trattative almeno. E poi c'è la questione ingaggi, il presidente Marotta è stato chiaro: l'Inter di oggi quando tratta un giocatore deve fare i conti anche questo parametro e l'appetibilità ne risente immancabilmente. Quindi, tradotto: nella caccia al post Dumfries, che nel corso delle... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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