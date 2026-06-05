Il figliol prodigo è tornato a casa, ma non è ancora chiaro se potrà restarci: in cuor suo, “Ale” lo spera davvero. Aleksandar Stankovic è stato ricomprato dall’Inter, come deciso già un mesetto fa in una riunione in seduta plenaria: oggi è stato solo formalizzato l’atto ufficiale, versando al Bruges i 23 milioni dell’opzione di riacquisto, stabilita un anno fa, quando il figlio di Deki veniva venduto in Belgio senza troppi rimpianti per appena 10 milioni. In quel momento, in pochi dentro l’Inter potevano immaginare una crescita impetuosa di questo tipo e, invece, Stankovic junior nelle Fiandre ha iniziato a pedalare davvero fino alla cima... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Perché l'Inter ha riacquistato Stankovic jr a 23 milioni? Tra mercato e i "Chivu boys", i retroscena

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Inter Prepare to Trigger €23m Stankovi Buy Back Ahead of June Window

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Inter, torna Stankovic Jr: quanto costerà riscattarlo e i piani di Chivu per luiDopo aver trascorso una stagione in Belgio con il Bruges, il centrocampista torna all'Inter grazie a un accordo di riscatto.

Stankovic torna all’Inter: Marotta esercita la recompra da 23 milioni per il nuovo gioiello di Chivu. E c’è il piano per il futuroIl club ha deciso di esercitare l’opzione di recompra su Stankovic, con un investimento di 23 milioni di euro previsto per l’estate.

Argomenti più discussi: TS - Vertice Stankovic-Inter: tre strade possibili per il futuro; Dimarco: Il double ripara le ferite. L'MVP lo dedico a chi mi dava per finito.

Quando le emozioni contano più della legalità Così l' #inter falsa i bilanci Un esempio: Pinamonti, prestato e riscattato dal Genoa ma subito dopo riacquistato dai #prescritti , giusto il tempo di iscrivere a bilancio una plus. fittizia di 20mln #sistemainter #mafiaint x.com

Perché l'Inter non sta considerando questo ragazzo? reddit

Perché l'Inter ha riacquistato Stankovic jr a 23 milioni? Tra mercato e i Chivu boys, i retroscenaIl centrocampista, figlio di Dejan, è stato riacquistato dopo una grande annata al Bruges. Il tecnico vorrebbe valutarlo in ritiro, ... msn.com

Cosa succederà adesso con Aleksandar Stankovic all'Inter: i piani dei nerazzurri per il centrocampista dopo averlo ricomprato dal Club BruggeL'Inter ha riacquistato Aleksandar Stankovic dal Club Brugge: ma cosa succede adesso? Viene messo subito sul mercato o può rimanere a Milano? msn.com