Alcuni giovani calciatori, tra cui Cocchi, Topalovic e Mosconi, sono stati annunciati come parte della rosa dell'Inter, con variazioni previste nelle prossime settimane. Uno di loro sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto, mentre altri sono considerati più vicini a restare. Tra i nomi emersi, uno è molto richiesto sul mercato. Nessuna ufficialità riguardo alle decisioni definitive al momento.

Lo scudetto conquistato con anticipo, 87 punti in classifica, la Coppa Italia vinta senza soffrire un minuto in finale e. sei giovani lanciati, più molti altri monitorati da vicino o convocati in prima squadra. Il bilancio del primo anno di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter è ampiamente positivo, non solo per il presente vincente ma anche per il futuro già seminato. Con coraggio e senza paura, nelle occasioni giuste: qualcuno nelle fasi iniziali della Coppa Italia, qualcuno a partita in corso, un paio da titolari. Ma quale futuro attende i ragazzini che l'allenatore nerazzurro ha temporaneamente promosso in prima squadra? Chi tra tutti è rimasto maggiormente negli occhi dei tifosi nerazzurri, sia per una questione cronologica sia tecnica, è senz'altro Luka Topalovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cocchi, Topalovic, Mosconi e... Inter, chi resta e chi parte il tra i giovani lanciati da Chivu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna Inter, tra i convocati spiccano quattro giovanissimi! Al Dall’Ara ci sarano Topalovic, Mosconi, Cocchi e KaczmarskiNel match tra Bologna e Inter, quattro giocatori dell’Under 23 sono stati convocati, tra cui Topalovic, Mosconi, Cocchi e Kaczmarski.

Bologna Inter, Chivu lancia il futuro: esordio in Serie A per Cocchi e TopalovicDurante la partita tra Bologna e Inter, due giocatori dell’Under 23 hanno esordito in Serie A.

Temi più discussi: Bologna-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter, Chivu ne risparmia quattro a Bologna; Chivu: De Vrij? Spero nulla di grave per i Mondiali! Martinez, Diouf, Pio Esposito e i nostri giovani…; Inter, Chivu: Siamo contenti di Cocchi, Mosconi e Topalovic.

Chivu: Andiamo piano. Dalla Primavera o dall'Under 23 in prima squadra cambia la musica. Siamo contenti perché questi ragazzi lavorano con noi da mesi. Cocchi e Mosconi sono con noi da 3 mesi, poi sono arrivati Topalovic, Kamate, Kaczmarski. Allenarsi x.com

Non avrei mai pensato di vedere l'Inter dare minuti veri ai giocatori dell'accademia. Pio Esposito avrebbe potuto far parte di un scambio la scorsa estate se non fosse stato per Chivu, e ora stiamo vedendo Cocchi, Topalovic, Mosconi e altri avere opportunità e f reddit

Bologna Inter, tra i convocati spiccano quattro giovanissimi! Al Dall’Ara ci sarano Topalovic, Mosconi, Cocchi e KaczmarskiBologna Inter, Chivu da spazio ai giovani. Al Dall’Ara quattro ragazzi dell’Under 23: Topalovic, Mosconi, Cocchi e Kaczmarski Ultima uscita della stagione per l’Inter, impegnata oggi alle 18 al Dall’A ... msn.com

Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: da Cocchi e Dimarco a Lautaro, le scelte di ChivuLa squadra di Cristian Chivu affronta il Bologna nell'ultima del campionato e della stagione, con il 'Double' già in tasca ... msn.com