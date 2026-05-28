Cocchi Topalovic Mosconi e Inter chi resta e chi parte il tra i giovani lanciati da Chivu

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcuni giovani calciatori, tra cui Cocchi, Topalovic e Mosconi, sono stati annunciati come parte della rosa dell'Inter, con variazioni previste nelle prossime settimane. Uno di loro sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto, mentre altri sono considerati più vicini a restare. Tra i nomi emersi, uno è molto richiesto sul mercato. Nessuna ufficialità riguardo alle decisioni definitive al momento.

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Lo scudetto conquistato con anticipo, 87 punti in classifica, la Coppa Italia vinta senza soffrire un minuto in finale e. sei giovani lanciati, più molti altri monitorati da vicino o convocati in prima squadra. Il bilancio del primo anno di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter è ampiamente positivo, non solo per il presente vincente ma anche per il futuro già seminato. Con coraggio e senza paura, nelle occasioni giuste: qualcuno nelle fasi iniziali della Coppa Italia, qualcuno a partita in corso, un paio da titolari. Ma quale futuro attende i ragazzini che l'allenatore nerazzurro ha temporaneamente promosso in prima squadra?  Chi tra tutti è rimasto maggiormente negli occhi dei tifosi nerazzurri, sia per una questione cronologica sia tecnica, è senz'altro Luka Topalovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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