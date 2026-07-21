Il presidente del Consiglio ha condannato la violenza avvenuta a Bologna, definendola inaccettabile. Ha sottolineato l’importanza di chiarire eventuali responsabilità riguardo al decesso di un uomo, chiedendo un’indagine rigorosa. Il centrodestra e un partito di maggioranza hanno criticato l’operato del sindaco della città, accusandolo di alimentare tensioni. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e richieste di chiarezza sulla gestione dell’episodio.

Bologna, 21 luglio 2026 – “Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine”. La premier Giorgia Meloni commenta così, sui social, gli scontri seguiti alla manifestazione per “chiedere verità e giustizia” ed esprimere vicinanza alla famiglia del 42enne morto domenica durante un intervento della polizia al Pilastro, popolare quartiere della città. “Chi ha scelto di usare la vicenda come... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meloni: “Violenza inaccettabile. “Irresponsabile chi alimenta la rabbia”. Centrodestra e Azione contro Lepore

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Meloni sugli scontri di Bologna: Irresponsabile alimentare odio contro gli agenti, verità su Fakir

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