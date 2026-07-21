La premier ha commentato sui social gli scontri avvenuti a Bologna durante una manifestazione in ricordo di Abderrahim Fakir. Ha affermato che la verità deve essere accertata con rigore, ma ha condannato la violenza, definendola ingiustificabile. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sugli episodi specifici di tensione o sui responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio della premier dopo gli scontri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui social per commentare gli episodi di tensione verificatisi a Bologna durante la manifestazione organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir. Nel suo messaggio ha definito quanto accaduto «inaccettabile», ribadendo la necessità di fare piena luce sulla vicenda. Accertamenti senza pregiudizi né favoritismi. Meloni ha sottolineato che ogni eventuale responsabilità legata al decesso di Abderrahim Fakir dovrà essere verificata con il massimo rigore, evidenziando come la ricerca della verità debba avvenire senza pregiudizi e senza concedere sconti a nessuno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meloni sui disordini di Bologna: «La verità va accertata con rigore, ma la violenza è ingiustificabile»

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