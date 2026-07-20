A Bologna centinaia di persone in piazza per Fakir | cori e striscioni contro le forze dell’ordine Il legale della famiglia | Non indaghi la polizia

A Bologna, centinaia di persone si sono radunate in piazza del Nettuno per un presidio contro le forze dell’ordine, dopo la morte di un uomo di 42 anni avvenuta al Pilastro. La manifestazione ha visto cori e striscioni, con la piazza che ha mostrato dolore e rabbia. Il legale della famiglia ha chiesto che la polizia non svolga indagini sul caso. La morte è avvenuta mentre l’uomo era a terra, ammanettato e bloccato da due agenti.

Cori e striscioni contro le forze dell’ordine e una piazza in cui si percepiscono il dolore e la rabbia. Bologna si è ritrovata in piazza del Nettuno per il presidio indetto dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto al Pilastro mentre si trovava a terra, bloccato e ammanettato da due poliziotti. Una mobilitazione segnata da una fortissima commozione, a cui ha voluto prendere parte anche il neoeletto governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Momenti di tensione quando Kadija, la sorella della vittima, è svenuta crollando a terra pochi istanti prima di prendere la parola davanti a Salaborsa. In piazza è sceso improvvisamente il silenzio quando la donna si è sentita male. 🔗 Leggi su Open.online

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