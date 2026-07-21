meloni si dissocia dal video di vannacci ma lo faccia anche la sinistra da chi alimenta odio

Notizia in breve

Giorgia Meloni ha dichiarato di dissociarsi senza esitazioni dal video pubblicato da Roberto Vannacci, realizzato con intelligenza artificiale. La premier ha aggiunto che anche la sinistra dovrebbe condannare chi alimenta odio. La polemica riguarda un video che ha suscitato reazioni di condanna e critiche. Meloni ha precisato di non condividere il contenuto e di distanziarsi dall’uso di tecnologie per scopi discutibili.