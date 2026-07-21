Meloni si dissocia dal video di Vannacci ma lo faccia anche la sinistra da chi alimenta odio
Giorgia Meloni ha dichiarato di dissociarsi senza esitazioni dal video pubblicato da Roberto Vannacci, realizzato con intelligenza artificiale. La premier ha aggiunto che anche la sinistra dovrebbe condannare chi alimenta odio. La polemica riguarda un video che ha suscitato reazioni di condanna e critiche. Meloni ha precisato di non condividere il contenuto e di distanziarsi dall’uso di tecnologie per scopi discutibili.
AGI - Giorgia Meloni si dissocia “ senza alcuna esitazione ” dal video pubblicato da Roberto Vannacci e realizzato con l'intelligenza artificiale in cui il leader di Futuro Nazionale appare nei panni di un i mperatore romano che ordina l’esecuzione degli avversari politici – tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte – che sono ritratti legati al centro dell’arena. Allo stesso tempo, la premier incalzata a più riprese dalle opposizioni rimanda la palla nel campo della sinistra. Ai leader dell'opposizione la presidente del Consiglio chiede "il coraggio" di prendere le distanze dalle recenti dichiarazioni dell’esponente del Pd Lorenzo Pacini (assessore a Milano del municipio 1 e candidato alle primarie del centrosinistra a Palazzo Marino) che “arriva a evocare fucili contro gli avversari politici”. 🔗 Leggi su Agi.it
Meloni affonda Vannacci: Ormai vota come la sinistra
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