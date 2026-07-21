La presidente del Consiglio ha pubblicato un lungo post in cui si dissocia da un video condiviso da un generale, ma invita anche la sinistra a fare lo stesso, criticando chi alimenta odio. La dichiarazione arriva a seguito degli scontri di piazza a Bologna, avvenuti dopo la vicenda Fakir. La leader politica ha sottolineato la necessità di evitare linguaggi che possano alimentare tensioni sociali, mantenendo un tono critico verso le parti coinvolte.

Nel lungo post la presidente del Consiglio torna sugli scontri di piazza di Bologna dopo la vicenda Fakir. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Meloni si dissocia da video di Vannacci ma aggiunge: sinistra faccia lo stesso da chi alimenta odio

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Meloni affonda Vannacci: Ormai vota come la sinistra

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