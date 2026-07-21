Giorgia Meloni ha dichiarato di dissociarsi dal video con intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci appare in un'arena dell'Antica Roma, dando ordini. La premier ha criticato la sinistra, invitandola a non alimentare odio. La comunicazione ufficiale arriva dopo la diffusione del video, che ha suscitato polemiche e reazioni contrastanti. Meloni ha sottolineato che la sua posizione è di distacco rispetto a contenuti che considera inappropriati.

Roma, 21 luglio 2026 - Giorgia Meloni prende le distanze dal video realizzato con l'IA in cui Roberto Vannacci in un'arena dell'Antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione, ma spiega di aspettarsi che a sinistra "trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici". "Mi aspetto - afferma in un lungo post la presidente del Consiglio - la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le Forze dell'Ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni si dissocia dal video di Vannacci. “Ma la sinistra lo faccia da chi alimenta odio”

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Meloni: Vannacci Ne parla molto la sinistra. Il punto è: chi volete al governo, noi o loro

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Meloni si dissocia da video di Vannacci ma aggiunge: sinistra faccia lo stesso da chi alimenta odio x.com

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