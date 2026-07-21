Meloni | Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile

Il presidente del Consiglio ha commentato l’incidente avvenuto a Bologna, definendolo inaccettabile. Ha inoltre affermato che è necessario verificare con il massimo rigore eventuali responsabilità legate alla morte di Abderrahim Fakir. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’evento e eventuali responsabilità. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’accaduto o sugli sviluppi delle indagini.

ROMA – “Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la premier Giorgia Meloni. “Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Giorgia Meloni ha scritto su Facebook: Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di

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Bologna Scontri dopo la morte di #Fakir. #Meloni Quanto accaduto è inaccettabile. Doveroso accertare eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine. x.com

Meloni, a Bologna fatto inaccettabile, accertare la verità con rigoreQuanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza ... ansa.it

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