Francesco Acquaroli al presidio Electrolux | Quanto accaduto è inaccettabile e offensivo per la comunità | Video
Questa mattina, il presidente della regione Marche si è recato al presidio della Electrolux di Cerreto D’Esi, una giornata segnata dalla notizia della decisione dell’azienda di chiudere la fabbrica locale. L’impianto dà lavoro a 170 persone e la notizia ha suscitato reazioni nella comunità. Acquaroli ha commentato l’accaduto definendolo inaccettabile e offensivo per la comunità locale. La decisione di Electrolux riguarda anche altre sedi in Italia.
CERRETO D’ESI – Questa mattina, mercoledì 13 maggio, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è giunto al presidio della Electrolux di Cerreto D’Esi, dopo che l’azienda ha comunicato la volontà di dismettere, tra le altre in Italia, anche la fabbrica locale che da lavoro a 170.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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