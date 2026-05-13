Francesco Acquaroli al presidio Electrolux | Quanto accaduto è inaccettabile e offensivo per la comunità | Video

Questa mattina, il presidente della regione Marche si è recato al presidio della Electrolux di Cerreto D’Esi, una giornata segnata dalla notizia della decisione dell’azienda di chiudere la fabbrica locale. L’impianto dà lavoro a 170 persone e la notizia ha suscitato reazioni nella comunità. Acquaroli ha commentato l’accaduto definendolo inaccettabile e offensivo per la comunità locale. La decisione di Electrolux riguarda anche altre sedi in Italia.

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CERRETO D’ESI – Questa mattina, mercoledì 13 maggio, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è giunto al presidio della Electrolux di Cerreto D’Esi, dopo che l’azienda ha comunicato la volontà di dismettere, tra le altre in Italia, anche la fabbrica locale che da lavoro a 170.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Amsterdam, la sindaca Halsema: "Quanto accaduto è inaccettabile"La sindaca di Amsterdam Femke Halsema ha commentato l’esplosione avvenuta sabato fuori da una scuola ebraica della capitale olandese. Francesco Acquaroli: al referendum io voto sì. “Lo scopo è rafforzare tutta la magistratura”Ancona, 18 marzo 2026 – Francesco Acquaroli, governatore delle Marche, il fronte del no sostiene che dietro la riforma della giustizia ci sia il... Temi più discussi: Esclusa dai finanziamenti, l'Università per la Pace batte cassa in Regione: Chiediamo non meno di 50mila euro annui; Calcinaro ispeziona le strutture sanitarie; FdI riunisce gli eletti di Umbria e Marche a Foligno: Arianna Meloni e la strategia dei territori; Taglio del nastro per l’Ospedale di comunità di Ascoli. Acquaroli al presidio lavoratori Electrolux, 'posto delle istituzioni è qua'Il posto delle istituzioni è qua, c'è preoccupazione e concordo con chi ha detto che non è questo il metodo di ristrutturare un'azienda, è offensivo nei confronti di una comunità regionale. (ANSA) ... ansa.it Francesco Acquaroli: al referendum io voto sì. Lo scopo è rafforzare tutta la magistraturaAncona, 18 marzo 2026 – Francesco Acquaroli, governatore delle Marche, il fronte del no sostiene che dietro la riforma della giustizia ci sia il malcelato tentativo di assoggettare la magistratura all ... ilrestodelcarlino.it