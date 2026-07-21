La premier Giorgia Meloni ha commentato i fatti di Bologna, dove un uomo di 43 anni è morto durante un fermo di polizia domenica 19 luglio 2026. Ha definito l’accaduto inaccettabile e ha sottolineato la necessità di accertare la verità con rigore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’episodio o sulle indagini in corso.

La premier Giorgia Meloni è intervenuta sui fatti di Bologna, dove domenica 19 luglio 2026 un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto durante un fermo di Polizia. «Quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno», ha scritto sui suoi canali social. «Ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Bologna, Meloni: «Inaccettabile, accertare la verità con rigore»

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