A Bologna, un uomo è morto durante un intervento delle forze dell’ordine. La premier ha commentato la vicenda, definendola inaccettabile e ribadendo che devono essere verificate eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato reazioni politiche e pubbliche, mentre le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia successo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui controlli e sulle modalità di intervento delle forze di sicurezza.

AGI - "Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell'Ordine". Così, in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini", continua la premier, "non cercava la verità: cercava lo scontro. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meloni: "Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Nulla giustifica la violenza"

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Morte Fakir, Meloni: Ingiustificabile violenza contro le forze dellordine

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