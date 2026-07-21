Giorgia Meloni ha commentato il video realizzato con intelligenza artificiale e condiviso da Roberto Vannacci, prendendo le distanze. Tuttavia, ha invitato la sinistra a condannare i doppi standard sulla questione. La prima ministra ha sottolineato di non condividere il contenuto del video, ma ha anche criticato le reazioni di alcuni schieramenti politici. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata riguardo ai contenuti specifici del video o alle conseguenze politiche.

Il giorno dopo il video realizzato con l’intelligenza artificiale e condiviso da Roberto Vannacci interviene pubblicamente sul tema anche Giorgia Meloni. Il leader di Futuro Nazionale era apparso nel filmato in questione come un condottiero romano all’interno del Colosseo, seduto accanto alla stessa premier e a Ignazio La Russa mentre chiedeva l’esecuzione nei confronti degli esponenti “con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato”, ovvero Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, con il classico gesto del pollice verso. Le polemiche sono state infinite e oggi la presidente del Consiglio ha espresso la sua opinione con un lungo post su Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni prende le distanze dal video di Vannacci, ma avverte la sinistra: "Condanni i suoi doppi standard”

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Meloni affonda Vannacci: Ormai vota come la sinistra

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