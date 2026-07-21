La presidente del Consiglio Giorgia Meloni prende pubblicamente le distanze dal controverso video realizzato con l’intelligenza artificiale e diffuso nei giorni scorsi dall’eurodeputato Roberto Vannacci, finito al centro delle polemiche politiche. In un lungo messaggio pubblicato sui social, la leader di Fratelli d’Italia risponde alle richieste avanzate dalle opposizioni e ribadisce il proprio rifiuto di ogni forma di violenza o intimidazione nel confronto politico. «Quel video non mi rappresenta». Meloni chiarisce innanzitutto di non aver avuto alcun coinvolgimento nella realizzazione del filmato. «Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni prende le distanze dal video AI di Vannacci: “Non appartiene al mio modo di intendere la politica”

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La premier RISPONDE a Vannacci: Il femminicidio esiste

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Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa. Lo faccio senza alcuna esitazione. Quel x.com

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