pier silvio berlusconi promuove meloni prende le distanze da trump e frena su vannacci

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha espresso sostegno alla premier e apprezzamento per le scelte sulla politica estera. Ha anche preso le distanze dall’ex presidente degli Stati Uniti, Trump, e ha frenato sulla posizione del generale Vannacci. Il dirigente si è concentrato sui temi legati al futuro del gruppo televisivo e di MediaForEurope, senza approfondire ulteriori dettagli politici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sostegno alla premier e apprezzamento per la politica estera. Nel corso della tradizionale presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha affrontato non solo i temi legati al futuro del gruppo televisivo e di MediaForEurope, ma anche alcune delle principali questioni politiche del momento. L’amministratore delegato di MFE ha espresso un convinto apprezzamento nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, elogiandone l’operato sul piano internazionale. Allo stesso tempo, ha definito offensive per l’Italia le recenti dichiarazioni di Donald Trump, sottolineando come la premier stia gestendo con equilibrio i rapporti tra Stati Uniti ed Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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