botte al senzatetto il caso barboni scuote cittadini e politica vannacci pronto a prendere le distanze

Un senzatetto è stato aggredito in strada, provocando reazioni di sdegno tra cittadini e politici. La vicenda, nota come il caso Barboni, ha suscitato numerose proteste online e richieste di intervento. Il generale in servizio ha dichiarato di essere pronto a prendere le distanze dall’episodio. La notizia si diffonde rapidamente e alimenta il dibattito pubblico sulla sicurezza e il rispetto delle persone senza dimora. Nessuna persona coinvolta ha ancora presentato denuncia ufficiale.

Ascoli, 14 luglio 2026 – Il ‘caso Barboni’ continua a tenere banco sui social, nelle redazioni dei giornali, nelle segreterie dei partiti politici e tra la gente. Giuseppe Barboni, che si presenta come militante di Futuro Nazionale (secondo alcuni esponenti del partito sarebbe in arrivo una lettera con la quale Roberto Vannacci prenderebbe le distanze dalla vicenda ), nella serata di sabato ha aggredito un cittadino iracheno che stava bloccando la viabilità sul lungomare di San Benedetto. L’uomo è stato immobilizzato con una tecnica riconducibile alla lotta greco-romana, quindi colpito e scaraventato sul marciapiede. La scena è diventata presto virale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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