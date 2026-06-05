A Modena sono state scritte nuove frasi offensive contro la premier, tra cui “Meloni mazet” con simboli comunisti. La denuncia arriva da un partito di centrodestra, che parla di un clima di odio crescente. Le scritte sono state rimosse, e si attende una condanna ufficiale. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata. La vicenda si inserisce in una serie di atti vandalici contro esponenti politici avvenuti recentemente nella zona.

Ci risiamo. Le sentinelle democratiche cresciute a pane e odio colpiscono ancora. Dopo la scritta comparsa a Modena contro la premier Giorgia Meloni “Meloni mazet” (“Meloni ammazzati”), accompagnata dal simbolo della falce e martello, arrivano i rinforzi. Sempre a Modena, al Bonvi Parken, recentemente restaurato, nuove scritte contro la presidente del Consiglio, un’ossessione per la galassia antagonista e pro Pal. Questa volta il messaggio verniciato sulle gradinate dell’anfiteatro è ancora più esplicito: “Meloni morta, fasci e infami”. Firmato falce e martello. Modena, nuove scritte contro la premier: “Meloni morta”. Scritte “gravi e ignobili”, commenta Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore di FdI in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Meloni morta”: a Modena nuove scritte choc contro la premier. FdI: «Clima di odio preoccupante, ora aspettiamo la condanna di tutti»

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