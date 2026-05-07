Insulta la polizia locale sui social rischia una multa di 516 euro | Genera clima d’odio
Un uomo è stato denunciato per aver insultato ripetutamente la polizia locale dell’Alto Garda sui social network. Le parole usate sono state ritenute offensive e hanno creato un clima d’odio. Per questo motivo, rischia una multa di 516 euro, prevista dalla legge per i casi di diffamazione online. La vicenda è stata resa nota dalle autorità locali, che hanno avviato le procedure legali nei confronti dell’autore degli insulti.
Ha insultato ripetutamente la polizia locale dell’Alto Garda sui social ed ora è stato denunciato per il reato di diffamazione. Stiamo parlando di un cosiddetto “leone da tastiera” che nei giorni scorsi, grazie ad un’accurata indagine, è stato identificato dalle forze dell’ordine. Ora, fa sapere.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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