meloni insiste sulle preferenze al senato ma forza italia si mette di traverso

Giorgia Meloni non rinuncia alle preferenze nella riforma elettorale e vuole tentare il blitz al Senato. La commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama ha avviato ieri l’iter della legge elettorale con il suo incardinamento. Ed è stato subito scontro con le opposizioni che sono andate all’attacco per il limite posto dalla maggioranza al numero delle audizioni di esperti sul testo. Saranno infatti 26 – 16 delle opposizioni (4 per gruppo) – mentre il centrosinistra ne aveva richieste molte di più, circa una settantina, per consentire un maggiore approfondimento del testo che, sottolinea il dem Andrea Giorgis “è molto cambiato nel passaggio dalla commissione all’Aula di Montecitorio” invece “si assiste su una legge importante ancora a una forzatura”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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