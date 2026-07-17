Giorgia Meloni sta valutando se ripresentare al Senato l’emendamento sulla legge elettorale, che era stato bocciato dai senatori di Forza Italia. La leader del governo sta riflettendo sulla possibilità di riproporlo, dopo le resistenze interni al suo schieramento. La decisione si sta formando in queste ore, mentre il dibattito sulla questione continua a essere al centro delle discussioni politiche.

ROMA Cantiere aperto, riflessione in corso. In queste ore Giorgia Meloni sta valutando se ripresentare, o meno, al Senato l’emendamento che è stato bocciato dai franchi tiratori. «Più sì che no», dicono da Fratelli d’Italia dove però i dubbi non mancano. I consiglieri e tifosi degli opposti scenari macinano ragionamenti sul tavolo della premier. Si pesano i pro e i contro. Si fanno valutazioni legate all’opportunità politica di questa mossa. Primo dato: i tempi. La prossima settimana la legge elettorale approderà in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, presieduta da Andrea De Priamo di FdI, per iniziare l’esame. In caso di rintroduzione e approvazione dell’emendamento, e con la pausa estiva di mezzo, si andrebbe al sì del Senato dopo metà settembre. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Legge elettorale, Meloni «riflette» se ritentare al Senato con le preferenze: i timori su Forza Italia

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Mentre Meloni si diletta con le sorti del Referendum, i problemi degli italiani restano immutati

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