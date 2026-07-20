Vannacci sfida Meloni sulle preferenze al Senato | Ora serve coraggio

Da dayitalianews.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il generale Vannacci ha nuovamente criticato la decisione di bocciare l’emendamento sulle preferenze al Senato, invitando la premier a mostrare più coraggio. Dopo il rifiuto alla Camera, ha rilanciato la questione, sostenendo che ora sia il momento di agire. Le sue dichiarazioni sono state rivolte direttamente alla leader del governo, con toni provocatori, chiedendo un cambio di passo rispetto alle posizioni precedenti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il generale rilancia la battaglia dopo la bocciatura dell’emendamento alla Camera. Roberto Vannacci torna a spingere sul tema delle preferenze elettorali e lancia un nuovo messaggio, dai toni provocatori, rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il nuovo intervento arriva dopo la bocciatura alla Camera dell’emendamento presentato dalla maggioranza sulla riforma elettorale, che prevedeva anche il ritorno dei capilista bloccati. La proposta è stata respinta per un solo voto di differenza, anche a causa del comportamento di numerosi franchi tiratori all’interno dell’Aula. Respinta anche una proposta simile sostenuta dall’area vicina al generale, che aveva comunque ricevuto il sostegno di una parte della maggioranza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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