Vannacci sfida Meloni sulle preferenze al Senato | Ora serve coraggio

Notizia in breve

Il generale Vannacci ha nuovamente criticato la decisione di bocciare l’emendamento sulle preferenze al Senato, invitando la premier a mostrare più coraggio. Dopo il rifiuto alla Camera, ha rilanciato la questione, sostenendo che ora sia il momento di agire. Le sue dichiarazioni sono state rivolte direttamente alla leader del governo, con toni provocatori, chiedendo un cambio di passo rispetto alle posizioni precedenti.