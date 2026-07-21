Il video, realizzato con intelligenza artificiale e diffuso da un partito di opposizione, mostra la premier inserita senza il suo consenso. La premier ha dichiarato di voler prendere le distanze dal contenuto, condannando l’odio e le intimidazioni in politica. Ha inoltre precisato di non aver approvato o partecipato alla creazione del video. La richiesta di chiarimenti arriva dopo che alcuni esponenti dell’opposizione hanno sollecitato una presa di posizione ufficiale.

«Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa. Lo faccio senza alcuna esitazione. Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico. Ho sempre pensato che la politica debba misurarsi con le idee, con il consenso e con il voto dei cittadini, mai con l’intimidazione, con l’odio o con la rappresentazione violenta dell’avversario. Proprio per questo, però, mi aspetto la stessa chiarezza da chi oggi mi rivolge questo appello. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Meloni: "Il video di Vannacci? Prendo le distanze senza esitazioni, no all'odio e alle intimidazioni in politica "

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