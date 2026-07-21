Meloni e Netanyahu m Voglio vedere morire il ministro della Sanità Delirio totale di Iacchetti

Enzo Iacchetti ha espresso un commento molto duro contro la premier e altri leader del centrodestra, affermando di voler vedere il ministro della Sanità morire. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, dopo quasi un anno dal suo precedente intervento in diretta televisiva. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reazioni ufficiali o conseguenze legali.

Dopo quasi un anno dal suo (in)dimenticabile show in diretta tv, Enzo Iacchetti è tornato in grande spolvero per sparare a zero contro Giorgia Meloni e altri importanti esponenti del centrodestra. Senza ovviamente dimenticare il nemico assoluto rappresentato da chi governa lo Stato di Israele. Del resto lo scorso 16 settembre, durante una frizzante puntata di “È sempre Cartabianca” condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4, si era scagliato pesantemente contro il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi (reo di avergli dato del “fascista”), con queste precise parole: “Cosa hai detto, stronzo? Vengo giù e ti prendo a pugni”.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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MELONI-NETANYAHU: IL PATTO CHE NESSUNO RACCONTA

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